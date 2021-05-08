Страны G20 поддержали создание ковид-паспорта

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Министры туризма стран Большой двадцатки поддержали идею внедрить ковид-паспорта — специальные сертификаты для тех, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление министра туризма Италии Массимо Гаравалью.

Такое решение, по его словам, было принято на первой в этом году виртуальной встрече министров туризма G20. Италия в 2021 году является ее председателем.

Гаравальи рассказал, что корона-паспорта позволят вернуться к нормальной работе организациям туристического сектора, что станет решающим фактором для восстановления мировой экономики.

В этом документе будет указано, что его обладатель прошел вакцинацию, обладает иммунитетом в результате перенесенной болезни или недавно получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Замминистра экономики Германии Томас Барейсс, который участвовал во встрече, также подтвердил Bloomberg, что ее участники поддержали планы внедрить подобный сертификат.

Ранее ЕС представил ковид-паспорт: как он будет работать.