Страны G7 анонсировали $24 млрд помощи Украине

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Министры финансов стран Большой семерки заявили, что предоставят Украине дополнительную финансовую поддержку в размере более 24 миллиардов долларов на 2022 год и готовы ее увеличить в случае необходимости. Об этом 21 апреля сообщило агентство Reuters.

В заявлении министров также сказано, что они сожалеют об участии России в международных форумах, в том числе во встречах G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.

«Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычном режиме», — говорится в документе.Члены G7 также подтвердили свою решимость продолжать оказывать давление на Москву, чтобы она прекратила агрессию в Украине, пообещав «скоординированные действия» для дальнейшего «повышения стоимости войны для России».

Ранее сообщалось, что МВФ поможет Украине покрыть финансовый дефицит в размере 15 миллиардов долларов в ближайшие три месяца.