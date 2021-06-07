Страны G7 договорились о введении глобального цифрового налога

Цель нововведения — положить конец ситуации, когда крупные IT-корпорации, такие как Apple, Google, Amazon или Facebook, платят налог только по месту своей регистрации, но не в тех странах, где они получают доход. Это вело к тому, что многие компании регистрировали свои штаб-квартиры в странах с более низкими налогами.

Кроме того, предполагается, что единая ставка налога на прибыль крупных корпораций должен составлять не менее 15 процентов.

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц назвал достигнутую договоренность «налоговой революцией». «Это очень хорошая новость для справедливости и солидарности в сфере налогообложения и плохая новость для налоговых оазисов по всему миру», — прокомментировал он агентству dpa концепцию минимального налогообложения для компаний, указав, что корпорации больше не смогут уходить от своих налоговых обязательств.

Соглашение между промышленно развитыми странами теперь должны принять и другие государства, к примеру «большая двадцатка», встреча которой пройдет в июле в Венеции.