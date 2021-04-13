Страны G7 обеспокоены «наращиванием войск РФ» на границе с Украиной

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Страны Группы семи (G7) обеспокоены якобы «продолжающимся наращиванием российских войск» на границе с Украиной и в Крыму. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитических ведомств государств «семерки», сообщает ТАСС.

«Мы, министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС [по иностранным делам и политике безопасности], глубоко озабочены продолжающимся крупным наращиванием российских военных сил на границе с Украиной, — отмечается в сообщении МИД Великобритании, которая в этом году председательствует в объединении. — Такие масштабные передвижения войск без предварительного оповещения представляют угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами».