Страны G7 ввели новые санкции против России

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Лидеры стран Большой семерки приняли решение запретить новые инвестиции в «ключевые сферы» российской экономики. Об этом говорится в заявлении G7, распространенном в четверг, 7 апреля.

«Мы запрещаем новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики, в том числе в сферу энергетики», — указано в заявлении глав государств и правительств Большой семерки.

В нем также отмечается, что страны G7 «продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы».

«Мы будем усиливать давление, в том числе вводя дополнительные санкции против госкомпаний», — говорится в заявлении.

Речь идет о российских госпредприятий, выступающих драйверами российской экономики, чтобы они не могли помогать стабилизации российской экономики.

Также в G7 отметили, что будут продолжать принимать ограничительные меры и против представителей «российских элит и их родственников». В заявлении также говорится о готовности G7 принимать дальнейшие меры против ВПК России.