Страны готовят эвакуацию своих граждан из Уханя

Из-за нового коронавируса в Китае ряд стран планирует в ближайшее время эвакуировать своих граждан из города Ухань, где произошла вспышка заболевания. Об этом сообщает Reuters.

Весь персонал американского консульства в Ухане будет эвакуирован, а также будет предоставлено ограниченное количество мест для частных граждан во время полета из города. Американцы смогут сесть на «единственный рейс», который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.

Японское издание NHK сообщило, что МИД Японии договаривается с правительством Китая об эвакуации японских граждан из Уханя.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая объявила сегодня в Твиттере, что ее департамент сотрудничает с Министерством здравоохранения, испанским консульством в Пекине и китайскими и европейскими властями для эвакуации граждан, которые остаются в эпицентре вспышки коронавируса 2019-нКоВ.