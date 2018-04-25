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Страны готовят эвакуацию своих граждан из Уханя

Из-за нового коронавируса в Китае ряд стран планирует в ближайшее время эвакуировать своих граждан из города Ухань, где произошла вспышка заболевания. Об этом сообщает Reuters.

Весь персонал американского консульства в Ухане будет эвакуирован, а также будет предоставлено ограниченное количество мест для частных граждан во время полета из города. Американцы смогут сесть на «единственный рейс», который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.

Японское издание NHK сообщило, что МИД Японии договаривается с правительством Китая об эвакуации японских граждан из Уханя. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая объявила сегодня в Твиттере, что ее департамент сотрудничает с Министерством здравоохранения, испанским консульством в Пекине и китайскими и европейскими властями для эвакуации граждан, которые остаются в эпицентре вспышки коронавируса 2019-нКоВ.

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Министр довела до внимания, что в Испании не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, отметив, что испанская система здравоохранения отлично подготовлена для своевременного реагирования.

Вслед за США и Японией, Франция и Германия, объявили, что в ближайшие дни также будет осуществлена эвакуацию граждан из китайского Уханя.

В понедельник утром жертвами коронавируса стали 80 человек, а число зараженных составило 2762 человека, что почти на 800 больше, чем 24 часа назад. Более 30 000 человек остаются под наблюдением, из которых 5794 подозреваются в заражении патогеном.

Исследователи из Гонконга заявили сегодня, что, согласно математическим моделям, число новых случаев заболевания коронавирусом (2019-нКоВ) превышает 40 000, и что правительствам следует принять жесткие меры для ограничения перемещения населения.

korrespondent.net

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