Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса

Все 193 страны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса и обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя ГА ООН.

Резолюция была принята в ходе процедуры без голосования во время виртуального обсуждения. В документе, в частности, говорится, что Генеральная ассамблея призывает «все государства — члены ООН, а также другие задействованные стороны незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить возможные спекуляции и ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19».

В минувший понедельник председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде учредил две новые должности его сопредседателей по вопросам, касающимся коронавируса. Ими стали постоянные представители Афганистана и Хорватии.