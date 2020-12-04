Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

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Министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 миллионов баррелей в сутки, встречи будут проходить в ежемесячном формате для мониторинга ситуации на рынке, сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в ОПЕК и на сообщение Министерства энергетики Казахстана.

«Начиная с января, увеличение будет на 0,5 млн баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке», — заявил источник.

При этом общее ограничение добычи для стран-участниц ОПЕК+ в январе составит 7,2 миллиона баррелей в сутки.