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Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Фото из открытых источников

Министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 миллионов баррелей в сутки, встречи будут проходить в ежемесячном формате для мониторинга ситуации на рынке, сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в ОПЕК и на сообщение Министерства энергетики Казахстана.

«Начиная с января, увеличение будет на 0,5 млн баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке», — заявил источник.

При этом общее ограничение добычи для стран-участниц ОПЕК+ в январе составит 7,2 миллиона баррелей в сутки.

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Соглашение ОПЕК+ благоприятно влияет на мировую нефтяную индустрию, поддерживает баланс спроса и предложения и стабилизирует рынок нефти и нефтепродуктов, подчеркнул министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, присутствовавший на встрече.

«Штормить» нефтяной рынок начало 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После этого цены на нефть упали на 30%.

korrespondent.net

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