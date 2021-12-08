Страны присоединяются к бойкоту Олимпиады в Пекине

В свою очередь посольство КНР в Австралии заявило, что решение австралийского правительства о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Китае противоречит декларациям Канберры о желании нормализовать отношения с Пекином.

В дипмиссии также подчеркнули, что вина за существенное ухудшении китайско-австралийских отношений «лежит исключительно на австралийской стороне» и объявление бойкота не поможет исправить ситуацию.

Тем временем стало известно, что Япония также не намерена отправлять на зимнюю Олимпиаду в Пекине членов правительства и других правительственных чиновников, чтобы тем самым поддержать объявленный США дипломатический бойкот этих Игр.

Вместе с тем, согласно предварительному плану, в японскую делегацию в Пекине войдут председатель спортивного управления Кодзи Мирофуси и глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Они не являются правительственными чиновниками, что позволит Японии поддержать дипломатический бойкот. Окончательное решение по этому вопросу Токио примет позднее с учетом действий партнеров по G7 и реакции китайской стороны.

Кроме того, заместитель председателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер полагает, что необходимо вслед за США устроить тотальный бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Такое мнение она высказала в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke.

«Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних игр», — отметила Бер.

При этом она добавила, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, который объявили США, происходит с опозданием, и это «наименьшее», чего можно ожидать от Запада.