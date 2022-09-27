Страны с наиболее высокой заработной платой в 2022 году

Журнал для руководителей компаний, финансовых директоров, управляющих высшего звена и бизнес-лидеров Ceoworld Magazine представил актуальный рейтинг стран, отличающихся наиболее высоким уровнем средней заработной платы. Расчёты велись в долларах США.
Первого места удостоилась Швейцария, которая известна высоким уровнем жизни. Средний размер оплаты труда в этой стране достигает 6142,1 доллара. На втором месте Сингапур (4350,79). Замыкает тройку лидеров Австралия (4218,89). Далее следуют США, где средний уровень зарплаты составляет 4218,89 доллара.
В топ-10 стран, отличающихся высокой оплатой труда, также вошли ОАЭ, Норвегия, Канада, Дания, Исландия и Нидерланды. Германия оказалась в верхней части списка, заняв 14-е место между Новой Зеландией и Израилем. Средняя заработная плата в ФРГ составляет 2835,59 доллара.
Наименьший размер оплаты труда зафиксирован на Шри-Ланке, где работники в среднем получают лишь 143,62 доллара. В десятку стран с самыми низкими зарплатами (от самых низких к более высоким) также входят Пакистан, Нигерия, Непал, Венесуэла, Египет, Гана, Алжир, Бангладеш, Тунис и Узбекистан.
В рамках исследования эксперты оценивали средний размер зарплаты после вычета налогов в 105 странах мира, включая самые богатые и самые бедные.rg-rb.de