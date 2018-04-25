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Страны Скандинавии готовятся к выходу Великобритании из ЕС без необходимого на то соглашения (жесткий Брексит).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, последние месяцы правительства Швеции, Дании и Норвегии выражают все большую обеспокоенность в связи с приближением даты грядущего выхода Великобритании из ЕС и заранее осуществляют мероприятия по минимизации ущерба в случае наихудшего сценария.

Швеция

В августе правительство Швеции после проведения анализов пришло к выводу, что риск выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения о выходе возрос. Для устранения наиболее серьезных последствий отказа от сделки между сторонами правительство объединило работу некоторых министерств и приняло ряд мер, включающих в себя подготовку к возможным торгово-экономическим и миграционным проблемам. Правительство также проинформировало компании и частные лица о новых таможенных правилах, которые могут быть введены. Более того таможенному органу Швеции была оказана помощь и выданы предписания для решения возможных проблемЮ которые могут появится в случае отказа от различных сделок между двумя странами.

Дания

В свою очередь правительство Дании во главе с новым премьер-министром Метте Фредериксен пообещало гражданам и компаниям постараться минимизировать влияние вероятного жесткого Брексита на королевство. «Как премьер-министр Дании, я должна сказать, что есть много оснований предполагать, что никаких сделок не будет. Поэтому нам нужно больше готовиться», — сказала Фредериксен во время своего выступления в августе.

Дания является одной из стран, которая пострадает больше других, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения о выходе, так как Великобритания является одним из крупнейших экспортных рынков королевства. В связи с этим датское правительство также разработало план действий, которое определяет стратегию и методы работы правительства в случае резкого разрыва Великобритании с Евросоюзом. План правительства Дании включает в себя создание специальной министерской группы, которая занимается сценарием Brexit без сделок. Также план предполагает формирование системы аварийной готовности, которая должна справляться с очередями, давлением на государственные службы и другими непредвиденными проблемами в министерствах. Была также активизирована связь правительства с центрами занятости и рынком труда для оказания помощи людям, пострадавшим от воздействия Brexit на рынок труда. Относительно мер по поддержки бизнеса правительство объявило об усилении мер по консультированию предприятий, делая упор на малые и средние предприятия, но в королевстве также рассматриваются инициативы по снижению налоговых обязательств компаний, которые могут пострадать.

Норвегия

Есть причины для волнений и для страны фьордов, так как согласно недавним данным немецких исследований, Норвегия наряду с самой Великобританией и Люксембургом станет страной, которая понесет наибольшие экономические потери от выхода Великобритании из Европейского союза. Связано это с тем, что, как и в случае с Данией, Великобритания является одним из основных торговых партнёров Норвегии. Именно поэтому, согласно прогнозам, потери в размере 220 евро в пересчете на каждого жителя Норвегии понесет страна в случае, если Великобритания покинет ЕС без каких-либо торговых соглашений. В случае же, если Соединённому Королевству все же удастся договориться о соглашениях о выходе, потери будут снижены до 120 евро на человека.

В правительстве Норвегии осознают это и в связи этим было объявлено о разработке соглашения с Великобританией, на случай если Великобритания покинет ЕС к 31 октября без соглашения. Следует отметить, что в отличие от Швеции и Дании, Норвегия не входит в ЕС, хоть и имеет с ней тесные торговые отношения.

Следует отметить, что жесткий Брексит означает, что Великобритания покинет Европейский союз без необходимых на то соглашений. Это включает в себя специальные соглашения о том, как британские и европейские компании могут работать и торговать друг с другом. Если специальное соглашение между лидерами ЕС и британскими политиками не будет согласовано, тогда Великобритания может покинуть ЕС без сделки.

По оценке экспертов Brexit , независимо от того, выйдет ли Великобритания из ЕС с соглашением о выходе или без него, будет означать более низкий экономический рост и ослабление торговых отношений для Великобритании и стран-членов ЕС. Однако это не останавливает политиков от громких заявлений. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября — независимо от того, была ли достигнута договоренность с лидерами ЕС о том, как это должно произойти. В связи с этим новый глава правительства столкнулся с жестким противодействием в парламенте Соединенного Королевства. Тем не менее у ЕС и Великобритании остается все меньше времени для достижения соглашения.

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