Фото BNS/Андрюса Уфартаса

Уже никого не удивляют тысячи жителей Литвы, стекающихся в польские магазины за покупками, пишет BNS. Там — дешевле. Вероятно, жителям Литвы, вынужденным затянуть пояса потуже из-за недальновидных решений правящих, делать покупки в соседней стране будет еще дешевле, ведь с февраля сроком на полгода там будет отменен налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания.

Кроме того, отменяется НДС на удобрения, и эта новость, несомненно, вызвала большой интерес у литовских фермеров, сталкивающихся с резким ростом цен на удобрения. Еще одна хорошая новость, которую Польша посылает не только своим, но и нашим гражданам, — это снижение цен на топливо на заправочных станциях. Ставка НДС на топливо в Польше снижена с 23 до 8 процентов.

По словам руководителя сеймовской фракции Партии труда Виктораса Федороваса, эти решения неизбежно коснутся Литвы, жители которой отныне будут ездить в соседнюю страну не только за продуктами, но и за удобрениями и топливом.

«Пока наши правящие жалуются на то, что ничего не могут сделать для обуздания инфляции, что нет возможности снизить НДС на основные продукты питания, как предлагала Партия труда, поляки берут и делают. Пока правящие разводят руками, поляки принимают меры, поскольку цены на удобрения растут, что, конечно же, влияет и на цены на продукты питания. Пока правительство смотрит, что еще обложить налогами, поляки снижают цены на заправках. Страны соседние, а различия — огромные», — отмечает депутат Сейма В. Федоровас.

Реагируя на рост цен на электроэнергию, газ и топливо, которые влияют на рост цен на все товары и услуги, фракция Партии труда еще в начале осени предложила снизить ставку НДС на корзину основных продуктов питания, газ, теплоснабжение и горячую воду до 5%, но правящие даже не рассматривали такие предложения.

«Наши предложения, которые могли бы значительно облегчить жизнь людей, были отклонены. Вместо этого правящие с удовольствием взялись за повышение налогов и создание новых, лишь бы народу нашей страны не жилось лучше. В то же время польское правительство нашло ресурсы и возможности, чтобы помочь своему народу, конечно, они также помогут и нашим жителям, которые, вероятно, с февраля наводнят магазины и заправки соседней страны», — говорит парламентарий.

Он отмечает, что правящим не хватает не только желания помочь литовскому народу, но и взаимного согласия, а это мешает всему государству.

«Как минимум, странно, когда министр правящих приходит в Сейм с новым налогом на загрязнение, а его отсылают обратно его собственные партнеры по коалиции. Как тряпкой по лицу – это ли признак сплоченности правящей коалиции? Чего же тогда ждать литовскому народу, если сами правящие не могут договориться о том, в каком направлении им идти?» — спрашивает В. Федоровас.

Викторас Федоровас, руководитель сеймовской фракции Партии труда