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«Страсбурга пирог нетленный»

Куриный паштет в тесте

Тесто слоеное — 250 г, филе куриное — 300 г, морковь — 1 шт.,  лук репчатый — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, масло сливочное — 150 г, орех мускатный молотый, соль, масло растительное, перец черный молотый.

Куриное филе отварить с морковью, луковицей, чесноком до готовности. Измельчить все в блендере, добавив несколько ложек бульона. Посолить, поперчить по вкусу, добавить мускатный орех. Вымешать с растопленным сливочным маслом. Оставшийся лук спассеровать на растительном масле. Добавить его в паштетную массу. Измельчить в блендере. Тесто раскатать, выложить на середину паштет, залепить края и запекать 20 минут при 180 °С.

Паштет мясной

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Говядина — 200 г, грудинка свиная — 200 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 2 шт., перец болгарский — 1 шт., масло растительное, соль, перец черный молотый.

Говядину отварить. Грудинку нарезать и обжарить на растительном масле. Через 30 минут добавить крупно нарезанные овощи и тушить до готовности. В конце приготовления положить туда отварную говядину, соль и перец по вкусу. Все провернуть три раза через мясорубку с крупной решеткой. Поменять решетку на мелкую и снова провернуть три раза. Готовый паштет выложить на фольгу и свернуть в виде рулета. Обмотать пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь.

Паштет из семги

Семга — 350 г, масло сливочное — 75 г, зелень — пучок, сок лимона — 1 ч. л., масло оливковое, соль, перец черный молотый.

Семгу положить в смазанную оливковым маслом форму, посолить, поперчить, сбрызнуть соком лимона и запекать 15 минут при 180 °С. Снять кожу, удалить кости. Две трети рыбы измельчить в блендере вместе со сливочным маслом и зеленью. Оставшуюся рыбу размять вилкой и вмешать в паштет. Переложить массу в миску, разровнять, накрыть пленкой и убрать в холодильник на ночь.

Печеночный паштет

Печень телячья — 500 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, масло сливочное несоленое — 150 г, сливки жирные — 100 мл, вино белое — 100 мл, масло оливковое — 5 ст. л., орех мускатный — щепотка, кориандр молотый — щепотка, соль, перец черный молотый.

Печень очистить от пленок, нарезать вместе с луком и чесноком. Сливочное масло (50 г) растопить, смешать с оливковым. Обжарить на нем лук и чеснок. Через 3 минуты положить печень. Обжаривать 10 минут. Влить вино, добавить кориандр, мускатный орех, соль, перец. Тушить 5 минут. Влить сливки. Дать закипеть, затем снять с огня. Отдельно растопить оставшееся сливочное масло. Печень с луком и чесноком измельчить в блендере. Выложить в формочки. Залить растопленным маслом, накрыть пленкой и отправить в холодильник на ночь.

Паштет из фасоли

Фасоль сухая белая в крапинку — 300 г, семена льняные — 50 г, чеснок — 1 зубчик, кумин — 1 ч. л., масло растительное — 90 мл, соль, перец черный молотый.

Фасоль промыть и замочить на несколько часов или на ночь. Сварить ее до готовности. Слить отвар в отдельную посуду. Фасоль измельчить в блендере. Добавить отвар (160 мл), растительное масло, чеснок, измельченные семена льна и кумин, а также соль и перец по вкусу. Все опять взбить в блендере до однородной массы. Переложить в миску, накрыть пленкой и охладить. Можно подавать с крекерами.

Террин

Филе куриное — 500 г, перец болгарский — 2 шт., кукуруза консервированная — 50 г, сливки 20 %-ные — 5 ст. л., масло сливочное — 1 ст. л., орех мускатный, соль, перец черный молотый.

Куриное филе и болгарский перец нарезать мелкими кусочками и выложить в миску. Добавить кукурузу, сливки, масло, специи. Форму для запекания застелить пергаментом. Выложить туда куриную массу. Придавить. Закрыть фольгой. Поставить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 150-170 °С. Затем достать и поставить под гнет до полного остывания. После убрать в холодильник на ночь.

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