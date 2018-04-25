Стратегический диалог с Турцией должен продолжаться – Л. Линкявичюс

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С Турцией, чьи отношения с союзником НАТО Грецией в последнее время обострились, связано немало вызывающих тревогу аспектов, однако стратегический диалог с этой страной должен вестись, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, кроме напряжения в отношениях с Грецией в Средиземном море, тревогу вызывает и сближение Анкары с Россией.

«Есть много аспектов, которые тревожат. И контекст, связанный с НАТО, закупки вооружения из России, сближение с Россией. Есть много такого, чего мы видеть не хотели бы», — заявил в субботу журналистам Линас Линкявичюс.

«С другой стороны, Турция — член НАТО, она дала приют 4 млн беженцев, что очень важно не напрямую для Литвы, а для всей Европы», — подчеркнул он.

По словам министра, мнение Литвы в отношении Турции близко к мнению Германии — стратегический диалог с Анкарой должен продолжаться.

«Наше мнение похоже на мнение Германии, что, безусловно, мы должны ясно заявить, что плохо, но стратегический диалог с Турцией должен продолжаться и продолжаться так, чтобы не ухудшать ситуацию, чтобы мы не подталкивали, скажем, к еще более радикальным действиям, что иногда в регионе случается», — сказал Линас Линкявичюс.

Министр добавил, что санкции, которыми пригрозили Турции европейские дипломаты высокого ранга, в настоящее время считаются возможностью на случай, если ситуация останется без изменений.