Стратегия развития общественного транспорта столицы

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На последнем в уходящем году заседании Вильнюсский городской совет утвердил стратегию обновления общественного транспорта столицы на следующее десятилетие, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. Использование экологичного общественного транспорта, развитие инфраструктуры — это одни из важнейших целей транспортной системы до 2030 года.

До 2030 г. не менее 55 % общественного транспорта будет работать на электричестве, 45% — на других видах топлива. Полосы движения, предназначенные для движения общественного транспорта, увеличатся почти вдвое, а пассажирам будут предложены гибкие способы оплаты, чтобы поездка на общественном транспорте стала быстрее и комфортнее. Город также будет эффективно использовать существующую контактную сеть троллейбусов и другую инфраструктуру системы общественного транспорта.

«За несколько лет мы обновили парк общественного транспорта в Вильнюсе, но ожидания жителей в отношении городского сообщения растут: транспорт должен быть удобным, современным, быстрым – при этом более экологичным, адаптированным к инвалидам», — отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Подсчитано, что модернизация общественного транспорта обойдется жителям чуть более полумиллиона евро в год. На закупку автобусов и троллейбусов в ближайшее десятилетие планируется выделить 245,26 млн. евро, включая частные инвестиции. Город закупит работающие на электричестве, газе автобусы и троллейбусы, некоторые из которых будут работать на автономном ходу. Планируется выделить 52,37 млн. евро на новую инфраструктуру или ее обновление – оборудование полос для общественного транспорта, обновление контактной сети, электрических зарядных станций и газонаполнительных колонок, а также новую систему электронных билетов.

План модернизации общественного транспорта основан на таких ключевых критериях, как повышение качества обслуживания, экологичности, а также финансовая стабильность системы общественных перевозок.

Прежде всего Вильнюс стремится улучшить общее впечатление от поездок на общественном транспорте и качество услуг — доступность общественного транспорта, удобное и безопасное ожидание на остановке, информирование пассажиров, комфортные и быстрые поездки на автобусе или троллейбусе, удобное и доступное приобретение билетов и других услуг.

Кроме того, город снизит негативное влияние транспорта на окружающую среду, поэтому, обновляя автопарк, будут покупать только автомобили, отвечающие самым высоким экологическим требованиям. Общественный транспорт будет удобно интегрирован с другими формами устойчивой мобильности в городе, создавая тем самым более чистую, комфортную и уютную среду для людей.

Для достижения оптимального с финансовой точки зрения варианта разработан план не только обустройства новой инфраструктуры, но и эффективного использования существующей. Планируется обновить контактную троллейбусную сеть в Вильнюсе, для чего будут указаны конкретные этапы и сроки.

«Качество общественного транспорта в Вильнюсе будет улучшаться, все транспортные средства адаптируют для людей с особыми потребностями. В Вильнюсе сейчас 36 км полос А для общественного транспорта, а к 2030 году будет оборудовано уже 60 км», — отметила директор муниципального предприятия Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

В Вильнюсе уже сейчас поощряется мультимодальность – использование различных видов транспорта. Так, по словам М. Гусаровене, пытаются создать более гибкий, быстрый и удобный способ перемещения. «Сочетание транспорта разных видов — широко распространенная во всем мире практика, которой ежедневно пользуются тысячи людей, поддерживающих гармоничную мобильность. Они ходят пешком, ездят на общественном транспорте, автомобиле, велосипеде или используют другие способы перемещения», – сказала М. Гусаровене.

«В планах Вильнюса до 2030 г. сделать так, чтобы увеличилось количество поездок на 36%. Все это позволит добиться того, чтобы через десять лет на улицы города выезжало на 24 тыс. автомобилей меньше», – подытожила директор.

Информация «ЛК», vilnius.lt