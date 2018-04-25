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Виленский Вестник

Стратегия столичных медучреждений на время карантина

Фото pixabay.com

Только неотложная помощь, тщательно отобранные группы пациентов и усилия по созданию мобильных команд для проведения исследований на коронавирус – такова стратегия столичных учреждений здравоохранения  на время карантина.

Отменяются операции и посещения поликлиник. Откладывается предоставление одонтологических услуг. Решение о необходимости плановой консультации будет принимать врач.

Жителей просят оставаться дома, если есть необходимость — звонить в регистратуру. Предоставление услуг, выписка лекарств, больничного, консультации будут проводиться дистанционно.

Будет ограничено предоставление услуг на дому, за исключением амбулаторного ухода и услуг паллиативного ухода на дому.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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