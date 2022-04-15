Страх, разочарование, гнев – опрос Kantar

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

59% опрошенных жителей Литвы считают, что Украина выиграет войну, начатую Россией на ее территории, говорится в опубликованном опросе компании Kantar «Военный барометр».

Отвечая на вопрос об исходе войны, по 18% респондентов сказали, что не знают, каким он будет, или считали, что ни одна сторона не победит. Победу России пророчили 5% процентов респондентов.

Война эмоционально затронула 67% литовцев. Около половины из них сказали, что чувствовали гнев, отклик и тревогу. 35% опрошенных сказали, что испытывают страх, 32% – раздражение и разочарование.

«Барометр показывает, что Литва и страны Балтии в целом больше всего обеспокоены войной и отличаются высоким уровнем страха», — сказала Рената Садунишвили, директор по маркетинговым исследованиям и прогнозам Kantar.

«Хотя у Литвы нет непосредственной границы с Украиной, ведь страны, которые граничат с нею, это затронуло больше всего, но история прошлого не позволяет нам чувствовать себя спокойно, две трети говорят, что война повлияла на них», – сказала она.

На вопрос, могут ли в войне участвовать другие страны, 57% ответили, что не знают, а 23% думают, что это произойдет, 21% считают, что война не распространится куда-либо еще.

79% процентов респондентов сказали, что следят за информацией о войне, предоставляемой Украиной, а принять во внимание обе стороны пытаются 19 процентов, только на российскую позицию ориентируются 2% респондентов.

По словам Р. Садунишвили, это свидетельствует о том, что «русский нарратив в Литве практически не работает».

«Учитывая уровень российской пропаганды, это большая оценка работы медиа- и коммуникативных специалистов нашей страны. Позиция населения страны едина, разделения нет», – сказала она.

В Литве в ходе репрезентативного опроса были опрошены 600 жителей в возрасте от 18 до 65 лет. Опрос проводился 19-25 марта. Компания Kantar также опросила жителей Чехии, Словакии, Румынии, Латвии, Эстонии, Венгрии, Австрии, Болгарии и Сербии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ