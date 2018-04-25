Страхование выпускников и студентов

Фото BFL/Томас Урбеленис

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Сентябрь для многих молодых людей, окончивших школу или другие учебные заведения, связан не только с началом новой жизни, но и с новыми обязательствами. «Содра» и Государственная больничная касса при Министерстве здравоохранения напоминают, что тем, кто не учится и еще не начал работать, с сентября, возможно, придется самостоятельно вносить взносы по обязательному страхованию здоровья, а студенты, уезжающие в вузы зарубежных стран, должны позаботиться о справках.

Специалисты «Содры» и Государственной больничной кассы отвечают на актуальные вопросы молодых людей, связанные с ОСЗ.

— Я окончил школу, нигде не учусь. Должен ли я вносить взносы по ОСЗ?

— Если вы окончили школу или другое учебное заведение и не планируете учиться дальше, а в сентябре вы не начали работать и не обратились по поводу работы в службу занятости, то взносы по ОСЗ вы должны платить самостоятельно.

— Я окончил школу, пойду работать. Должен ли я платить взносы по ОСЗ?

— Если вы трудоустроитесь, то взносы по ОСЗ будет отсчитывать от вашей зарплаты и переводить работодатель. Если вы начнете самостоятельную деятельность, то будете сами платить взносы по ОСЗ установленного размера как самостоятельно работающее лицо.

— Я поступил в университет, должен ли я платить взносы по ОСЗ?

— Студенты постоянных (дневных) отделений застрахованы по обязательному страхованию здоровья на средства государства. Если во время учебы вы решите сочетать обучение с самостоятельной экономической деятельностью, то должны будете платить взносы по ОСЗ установленного размера, который зависит от формы деятельности и налогообложения.

— Я учусь за границей, не накопятся ли у меня взносы по ОСЗ?

— Молодые люди, которые уезжают на учебу в страны – члены Евросоюза или в высшие учебные заведения Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии по программам постоянных студий, должны представить территориальной больничной кассе оригинал академической справки из учебного заведения и документ, удостоверяющий личность.

Территориальной больничной кассе (ТБК) должна быть предоставлена официальная академическая справка на фирменном бланке вуза, подтверждающая, что лицо обучается в данном вузе. Такую справку следует предоставлять ежегодно, пока человек учится, потому что ОСЗ действует в течение одного учебного года.

Приглашения на учебу, которые получают молодые люди, даже если они официальные, не считаются документом, подтверждающим статус студента.

Молодые люди, уезжающие на учебу в зарубежные страны, должны позаботиться о бесплатной европейской карточке страхования здоровья, которую выдает ТБК. Карточка гарантирует, что в случае надобности человеку будет оказана необходимая медицинская помощь во всех странах Евросоюза, а также в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. Оказанные услуги по охране здоровья полностью или частично оплатят больничные кассы.

— Учеба начнется в октябре. Должен ли я уплатить по ОСЗ?

— Поинтересуйтесь, в каком месяце официально начинается ваша учеба. Школьники и студенты постоянных (дневных) студий застрахованы по ОСЗ на средства государства, эта страховка действует до конца августа. Если человек продолжает учебу с сентября, то действует и ОСЗ.

В некоторых вузах зарубежных стран учеба начинается в октябре. В этом случае взнос по ОСЗ за сентябрь вы должны уплатить самостоятельно.

— Я уезжаю на учебу за границу по программе обмена, буду ли я застрахован на средства государства?

— Если лицо будет учиться по программе обмена студентами в одной из стран – членов Евросоюза или в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии, то платить взнос по ОСЗ не надо. Уезжающим на учебу за рубеж рекомендуется позаботиться о европейской карточке страхования здоровья.

Всем, кто отправляется на учебу в другие, не европейские страны, советуем поинтересоваться о действующем там страховании здоровья.

— Я уезжаю на учебу в университет США. Что я должен знать?

— Тем, кто уезжает на учебу в третьи страны, например, в США на срок более полугода, следует декларировать отъезд. Если лицо декларировало отъезд из Литвы, то в Литве его не страхуют по ОСЗ и со дня отъезда он не обязан платить взносы. Молодые люди, обучающиеся в третьих странах, о страховании здоровья должны позаботиться сами и сделать это в частном страховом обществе. В противном случае за лечение в этих странах придется платить самим.

За лицами, которые уезжают на учебу в третьи страны и не декларируют отъезд, в Литве сохраняется обязанность взносов по ОСЗ, потому что таких студентов не страхуют на средства государства. Страхование их здоровья действовало бы в Литве и в Евросоюзе и в том случае, если бы взносы по ОСЗ вносились в порядке, установленном законом о страховании здоровья.

— Беру академический отпуск. Должен ли я платить взносы по ОСЗ?

— Если лицо, которое состоит в списке студентов, берет академической отпуск, то его страхуют на средства государства, поэтому и выплаты по ОСЗ платить не надо.

Лица, прекратившие учебу и исключенные из списков студентов, не страхуются на средства государства. Они должны самостоятельно начать платить взносы по ОСЗ со следующего месяца, если они не трудоустраиваются, не регистрируются в службе занятости, не занимаются экономической деятельностью, в связи с которой начисляются взносы по ОСЗ.

— Каков размер взноса по ОСЗ?

— Размер взноса по ОСЗ для лиц, которые платят самостоятельно, составляет 6,98 проц. от минимальной месячной заработной платы. В настоящее время взнос по ОСЗ составляет 38,74 евро.

Взносы следует платить ежемесячно до конца месяца. Если вы будете платить взносы своевременно, то избежите долгов, будете застрахованы и получите компенсируемые услуги по уходу за здоровьем в Литве.

— На короткий срок уезжаю из Литвы. Получу ли я за границей услуги по охране здоровья?

— Если вы застрахованы по ОСЗ, то должны позаботиться о бесплатной европейской карточке страхования здоровья, которую выдает территориальная больничная касса. Карточка действует во всех странах Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии, а услуги по охране здоровья в этих странах полностью или частично оплатят больничные кассы. Если вы уезжаете в другие страны, то советуем поинтересоваться о действующем там страховании здоровья.

— Как не забыть уплатить взнос по ОСЗ?

— В середине сентября «Содра» на личные сайты граждан по адресу sodra.lt/gyventojams – пришлет напоминание тем, кому, возможно, придется в этом месяце уплатить взнос по ОСЗ. Тем, кто уже пользуется сайтом и передал «Содре» адрес своей электронной почты, напоминание придет и по электронной почте.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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