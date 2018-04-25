Страхование здоровья: налоговой амнистии не будет

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В Литве обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ) платят самозанятые жители и те, кто не застрахован работодателем или государством. В Литве, по данным «Содры», таких жителей насчитывается 615 тыс. человек. Минимальный взнос ОНЗ составляет 6,98 % от минимальной зарплаты, в этом году эта сумма составляет 38,74 евро (надо платить до конца текущего месяца). Однако данный налог платят не все. По подсчетам Фонда социального страхования, сотни тысяч людей не платят этот налог, долги растут.

В прошлом году «Содра» насчитала 26 млн евро задолженностей, из них 13,8 млн евро — взыскали. В этом году за первые 6 месяцев получено 18 млн евро задолженностей, из них взыскали 10 млн.

Представитель «Содры» Саулюс Ярмалис сказал, что, по данным первого квартала текущего года, больше 3 евро ОНЗ были должны 252 тыс. жителей (в 2018 г. – 249 тыс.), а общий долг составлял 125 млн евро. Для сравнения, в начале 2017 года этот долг составлял 77,7 млн евро, а в начале 2018 г. – 100,2 млн евро.

По данным «Содры», общий долг растет, однако число самих должников меняется незначительно. Каждый месяц появляются новые должники, но другие платят налоги, или же «Содра» взыскивает с них задолженность.

Согласно подсчетам, самые большие долги у тех лиц, которые не платят ОНЗ с начала 2016 г., когда «Содра» стала администратором этого налога. «Долг каждого из них составляет 1400 евро и увеличивается каждый месяц. Такую сумму «Содре» должны 36 700 человек. Их общий долг превышает 50 млн евро», – пояснил Ярмалис.

Из 252 тыс. должников часть — это люди, которые эмигрировали из Литвы, но свой отъезд не декларировали. «Содра» предполагает, что если человек легально работает в другой стране, то, вероятно, там он платит все налоги.

Если эмигранту в Литве насчитали ОНЗ, он должен представить справку из той страны, где он находится, о том, что он платит там налоги. Тогда ему не придется платить долги в Литве.

Другая группа должников, по словам С. Ярмалиса, это жители Литвы, которые нигде не работают и не стоят на учете в Службе занятости, нигде не учатся, и их не страхует государство.

Долги обычно появляются, когда человек лишается работы в Литве, уезжает за границу или оканчивает учебу. Поэтому жители должны знать, что в таких случаях они должны сами за себя платить ОНЗ.

Выпускникам школ и вузов тоже надо помнить, что они застрахованы государством только до августа. Платить за себя ОНЗ должны и те студенты, которые поступили учиться за границу, но учеба у них начинается не с сентября.

Пеню за неуплату ОНЗ «Содра» не насчитывает, однако, пока у человека есть долги, он не может получить бесплатные услуги здравоохранения.

По сообщению BNS, председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис зарегистрировал в октябре прошлого года поправки к Закону о декларации местожительства. Согласно этим поправкам, лица, которые платят обязательный налог на здоровье в других государствах, должны рассматриваться как выехавшие из Литвы. Однако, после того как Р. Карбаускис встретился с заместителем министра здравоохранения Кристиной Гаруолене, главой «Содры» Юлитой Варанаускене и главой Государственного фонда пациентов Гинтарасом Качявичюсом, идея налоговой амнистии для экспатриантов с долгами ОНЗ была оставлена. По словам Р. Карбаускиса, на встрече говорилось о том, как люди могут со временем погасить свой долг.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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