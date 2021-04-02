Страховой стаж, взносы и размер пенсии проверяйте в Содре

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

«Какая у меня будет пенсия?» – этот вопрос актуален для многих. На интернет-странице Содры по личной учетной записи sodra.lt/gyventojui люди могут самостоятельно следить за тем, как изменяются их права на получение пенсии по старости в зависимости от того, сколько времени они работают и сколько взносов по социальному страхованию платят со своей теперешней зарплаты, сообщает пресс-служба Содры.

«Надеемся, что доступ к этой информации и ее оценка помогут людям принять решения, которые определят их будущие доходы», — отметил заведующий отделом управления обслуживания клиентов Содры Эвалдас Микутис.

Важно напомнить, что сведения о месте работы, периоде работы, полученной зарплате человека накапливаются в Содре с 1994 г. Люди, которые работали до 1994 г., должны сами представить в Содру документы, подтверждающие их трудовой стаж (трудовую книжку, справку о трудовом стаже, военный билет и т. д.). Сделать это можно в любое время, не дожидаясь наступления пенсионного возраста. После представления этих документов информация о рабочем стаже будет уточнена.

Если человек участвует в пенсионном накоплении второй ступени, в личной учетной записи он видит, в какой компании и по какому тарифу осуществляется накопление. Здесь также можно сравнить альтернативы дальнейшего пенсионного накопления. С помощью расчетной таблицы можно увидеть прогноз будущих доходов – размер пенсии по старости в случае неучастия в пенсионном накоплении второй ступени и изменение этого числа, если на пенсию вы будете накапливать дополнительно.

Прогнозируемый размер пенсии, который выдает таблица, еще не означает, что именно такую пенсию человек получит в будущем, но он позволяет моделировать ситуацию, учитывая фонд заработной платы, инфляцию, демографические и другие важные показатели.

В личных учетных записях Содры в марте была представлена новейшая информация о накопленном трудовом стаже и баллах для пенсии. Открыв личную учетную запись на sodra.lt/gyventojui, вы можете проверить, какой трудовой стаж и сколько пенсионных учетных единиц (баллов) вы заработали до конца 2020 г. От этих показателей зависит размер вашей будущей пенсии. Эту информацию Содра обновляет каждые полгода в соответствии с данными каждого работающего человека.

Уплачиваемые сегодня взносы по социальному страхованию повлияют на размер будущей пенсии. Уплатившие за год взносы с 12 минимальных заработных плат (МЗП) приобретают 1 год трудового стажа. Если взносы уплачены с 12 средних заработных плат (СЗП), приобретается 1 учетная единица (балл).

В личной учетной записи на sodra.lt/gyventojui можно увидеть полную информацию о своем стаже, пенсионном накоплении, а также прогнозируемый размер будущей пенсии и др.

Как рассчитывается пенсия

Один год стажа приобретается, если за год уплачены взносы по социальному страхованию не менее чем с 12 МЗП. Если уплачивается меньше взносов, то и стажа засчитывается меньше, но приобрести за год более 1 года трудового стажа невозможно.

Одна учетная единица «зарабатывается», если за год уплачены взносы по социальному страхованию более чем с 12 СЗП. Если уплачено меньше, приобретается часть учетной единицы. За год можно «заработать» максимум 5 учетных баллов.

Когда человек достигает пенсионного возраста, весь стаж, приобретенный за годы трудовой деятельности, и учетные баллы суммируются. Размер пенсии определяется по применяемой в этот год стоимости учетного балла и коэффициенту базовой пенсии. Стоимость учетного балла и величина базовой пенсии ежегодно индексируются на столько, на сколько в среднем растут экономика и фонд заработной платы населения.

Услуги Содры – по интернету

Как сообщает пресс-служба Содры, в прошлом году жители подключались к своим личным учетным записям в Содре 6 млн раз. Это на 58% больше, чем в 2019 г., когда было зафиксировано 3,8 млн подключений к личным учетным записям.

Открыв личную учетную запись на sodra.lt/gyventojui с помощью электронного банкинга, электронной подписи или платформы «электронные врата власти» (elektroniniai valdžios vartai), вы можете подать заявление на выплату, компенсацию или получение справки. Заявление на выплату пособия по болезни достаточно заполнить один раз на все последующие случаи.

В личную учетную запись людям отправляются и сообщения, например, о включении в систему пенсионного накопления, перерасчете пенсии или назначении выплаты. Люди, указавшие свои контакты, напоминания и сообщения получат также по электронной почте или в виде SMS.

В личных учетных записях пользователи могут сформировать детализированные сводки о периодах страхования, уплаченных взносах, полученных выплатах и др.

В учетной записи можно также проконсультироваться с работниками Содры и получить персональную информацию. В 2020 г. консультанты ответили на 67 тыс. электронных запросов, а в 2019 г. таких запросов было 34 тыс. Таким образом, за год их количество выросло почти вдвое.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ