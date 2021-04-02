Страховые взносы самозанятых

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При декларировании доходов людям, работающим самостоятельно, надо не забыть об оплате взносов социального страхования. Содра разъясняет сколько, когда и как надо будет заплатить.

Жители Литвы, которые в 2020 году осуществляли индивидуальную деятельность по справке, должны декларировать свои доходы Государственной налоговой инспекции (ГНИ) и заплатить налог на доход (GPM). В этом году это надо сделать до 3 мая.

От доходов, задекларированных в налоговой инспекции, надо также заплатить в Содру налоги государственного социального страхования (VSD) и обязательного медицинского страхования (PSD). Когда данные декларации будут обработаны, можно будет увидеть сумму, положенную к выплате, при присоединении к личному кабинету на странице sodra.lt/draudejui. Предварительный размер выплат можно подсчитать и введя данные в специальную табличку для подсчетов.

Точный размер выплат может подсказать и сотрудник Содры. Контакты назначенного вам специалиста можно найти там же, войдя в свою учетную запись на странице sodra.lt/draudejui. Платежи за минувший год должны быть сделаны до последнего дня срока подачи годовой налоговой декларации в Государственную налоговую инспекцию, то есть до 3 мая.

Взносы в Содру уплачиваются от 90% налогооблагаемого дохода.

Граждане, испытавшие трудности в предпринимательстве в связи с пандемией, а также самозанятые люди, экономическая деятельность которых включена в список налоговой инспекции пострадавших от COVID-19, в период карантина могут подать в Содру специальное заявление. После этого взыскание платежей VSD и PSD с них будет временно приостановлено.

Такие самозанятые граждане не позднее чем в 10-дневный срок после окончания карантина должны подать в Содру заявление об отсрочке выплаты накопленных взносов в упрощенном порядке. Это означает, что возникший долг можно будет погасить без процентов в течение 5 лет.

Однако следует помнить, что отсрочка выплаты взносов может повлечь за собой отмену пособий до тех пор, пока взносы не будут уплачены.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ