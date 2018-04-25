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Стрельба в центре немецкого Ханау: число погибших достигло 11

Фото pixabay.com

Несколько человек застрелены в городе Ханау недалеко от Франкфурта-на-Майне.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство dpa, выстрелы были произведены из проезжавшего на скорости автомобиля в районе Кессельштадт, что в самом центре города.

Уже известно об 11 погибших в результате стрельбы, среди которых есть и женщина.

Девять трупов были обнаружены на месте преступления в одном из кальян-баров в центре города, и еще два чуть позднее в одной из квартир.

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Сообщается также о 5 раненых.

Как сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники, предполагаемый стрелок, которого в статье называют гражданином Германии Тобиасом Р., придерживался правоэкстремистских взглядов. Перед смертью он опубликовал записку с националистическими призывами, где говорит о необходимости уничтожить некоторые народы, изгнание которых из Германии более невозможно.

Видеоролик, как сообщает Focus, был размещен в интернете в начале февраля, но сейчас недоступен для просмотра. На записи мужчина на английском языке заявлял, что в США существуют подземные военные сооружения, в которых, по его словам, убивают и издеваются над детьми. Он также призвал американцев «проснуться» и «бороться» против этого. При этом в ролике нет указаний на то, что мужчина готовится совершить нападение в Германии.

Сам подозреваемый был найден мертвым в доме. Кроме него, в помещении был обнаружен еще один труп. По предварительной версии, это была его мать. Издание отмечает, что генпрокурор взял расследование дела под личный контроль. Полиция уже задержала отца подозреваемого. Во время обыска автомобиля предполагаемого стрелка были обнаружены боеприпасы. Кроме того, у Тобиаса Р. был охотничий билет.

По версии правоохранителей, нападавший действовал в одиночку.

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