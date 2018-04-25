Стрельба в центре немецкого Ханау: число погибших достигло 11

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Несколько человек застрелены в городе Ханау недалеко от Франкфурта-на-Майне.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство dpa, выстрелы были произведены из проезжавшего на скорости автомобиля в районе Кессельштадт, что в самом центре города.

Уже известно об 11 погибших в результате стрельбы, среди которых есть и женщина.

Девять трупов были обнаружены на месте преступления в одном из кальян-баров в центре города, и еще два чуть позднее в одной из квартир.