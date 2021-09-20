Стрельба в Пермском государственном университете

Фото pixabay.com

Стрельбу в Пермском государственном университете в понедельник, 20 сентября, устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, который учился на первом курсе на юриста. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет ТАСС.

«20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем», — сказала Петренко.

Она уточнила, что молодой человек был ранен при задержании. Как известно. он полученых ранений он скончался.