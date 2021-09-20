Стрельба в Пермском государственном университете

Стрельбу в Пермском государственном университете в понедельник, 20 сентября, устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, который учился на первом курсе на юриста. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет ТАСС.
«20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем», — сказала Петренко.
Она уточнила, что молодой человек был ранен при задержании. Как известно. он полученых ранений он скончался.
По уточненным данным, в результате стрельбы восемь человек погибли, еще несколько пострадали.
Ранее сам студент, устроивший стрельбу, рассказал в соцсетях, как готовился к нападению.
Отметим, это второй за полгода подобный случай в России. В мае молодой человек устроил бойню в казанской школе. Тогда погибли девять человек — семь учеников и два учителя. Пострадало 23 человека.korrespondent.net