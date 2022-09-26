Стрельба в российской школе: 13 человек погибли, более 20 ранены

Число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 13, сообщили в Следственном комитете. Среди жертв нападения семь детей. Ранены еще 14 детей и 7 взрослых», — говорится в сообщении.
Ранее в СК сообщали о девяти погибших: говорилось, что это два охранника, два учителя и пять детей. В МВД сообщали о двух десятках раненых.
Следователи установили личность предполагаемого убийцы в ижевской школе — это выпускник учебного заведения 34-летний Артем Казанцев, сообщает в понедельник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР). В ведомстве отметили, что в настоящее время следователи проводят обыск по месту его жительства, «изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение».
Расследованием нападения на школу займется центральный аппарат СКР.