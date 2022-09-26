Стрельба в российской школе: 13 человек погибли, более 20 ранены

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Число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 13, сообщили в Следственном комитете. Среди жертв нападения семь детей. Ранены еще 14 детей и 7 взрослых», — говорится в сообщении.

Ранее в СК сообщали о девяти погибших: говорилось, что это два охранника, два учителя и пять детей. В МВД сообщали о двух десятках раненых.