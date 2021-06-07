Стремление Литвы перенять перемычки ЛЭП у Беларуси– громкое заявление или строгий ответ?

«Я считаю, что это громкое заявление – перенять контроль над линиями. Пока существует договор БРЭЛЛ, контроль над линиями зависит от договора БРЭЛЛ, и нельзя говорить, что Литва их контролирует. По сути, линии передачи контролирует диспетчерская в Москве», – сказал BNS бывший министр энергетики Арвидас Секмокас.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис поставил цель к двадцатым числам июня договориться с латышами и эстонцами по поводу эффективного бойкота белорусской электроэнергии и необходимой для этого методики торговли электроэнергией с Россией. Эксперт в сфере энергетики Ритас Стасялис считает, что, скорее всего, договориться не удастся.

«Пожалуй, прежде всего, это демонстрирует, что не удается договориться с Латвией и Эстонией по совместным методам, поэтому ищут действия, которые могли бы побудить к переговорам, либо к определенным решениям», – сказал BNS эксперт Национальной энергетической ассоциации Литвы Р. Стасялис.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янялюнас считает, что в данном случае речь идет именно о сокращении физического потока электроэнергии с Беларусью, «возможно об отключении той или иной линии». Однако он подчеркнул, что официальные формулировки слишком обтекаемы, чтобы строить догадки.

«Моя интерпретация, что это – правовое извещение, предупреждение участникам кольца БРЭЛЛ, а также операторам системы передачи Латвии и Эстонии о том, что Литва может предпринять физические действия по ограничению передачи электроэнергии из Беларуси в Литву», – сказал BNS Т. Янялюнас.

В свою очередь, Р. Стасялис упомянул, что для контроля над линиями могут привлечь и более строгие меры, например, ремонт линий.

«Например, если Litgrid сообщает, что на перемычках линий электропередачи Литвы и Беларуси будут проводиться ремонт, и все: ни у Латвии, ни у Эстонии здесь не будет никаких аргументов. За исключением опять же политических дискуссий на межправительственном уровне, в контексте Еврокомиссии, пожалуй, придется обсуждать», – сказал эксперт ассоциации.

В минувший четверг Litgrid информировала страны кольца БРЭЛЛ, в том числе и Беларусь, о том, что оператор начинает правовые процедуры по перенятию контроля над литовско-белорусскими перемычками.

Российский «Системный оператор ЕЭС» подтвердил BNS, что получил письмо Litgrid о возникших обстоятельства force majeure, которые мешают Litgrid всесторонне реализовать обязательства, принятые в рамках договора БРЭЛЛ и на основании прочих соглашений.

По сообщению российской компании, у литовского оператора возникли обстоятельства непреодолимой силы по причине принятых в Литве законов, которые предусматривают не впускать в страну электроэнергию третьих стран с небезопасных АЭС.

«В ближайшее время Litgrid предоставит всем сторонам БРЭЛЛ более подробную информацию о планирующихся организационных и технических действиях и управлению литовско-белорусскими перемычками», – комментировали BNS в «СО ЕЭС».

В присланном BNS комментарии, первый заместитель правления российского оператора Сергей Павлушко добавил, что отказ Litgrid выполнять функции, предусмотренные в договоре БРЭЛЛ, и возможные изменения на литовско-белорусской перемычке не означают остановки действия системы БРЭЛЛ, это также не создаст никаких технических проблем для России.

Эстонский оператор Elering также подтвердил BNS, что получил письмо Litgrid, однако не может подробно его комментировать.

А. Секмокас сказал, что независимо от действий Литвы, угроза самой БелАЭС никуда не исчезает.

«И это, по моей оценке, должно заботить не министра, на на более высоком уровне, заботить правительство, сейм, президента. Это вопрос Госсовета по обороне и Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны сейма», – сказал А. Секмокас.

Он также сдержанно оценивал возможности Литвы договориться с Латвией и Эстонией о новой методике трехсторонней торговли с Россией.

Третьего ноября прошлого года БелАЭС начала пробную работу, когда она поставила первые мегаватты в сеть ЛЭП, Litgrid установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока из Беларуси. Как предусмотрено в законе, Litgrid также не предоставляет Беларуси услуги резерва аварийной мощности.

К 2025 году Балтийские страны стремятся отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва), и синхронизировать свои ЛЭП с континентальной Европой.