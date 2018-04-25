Строительство АЭС в Эстонии: стало известно еще одно возможное место

Фото pixabay.com

Руководители паевого товарищества Fermi Energia уже некоторое время активно лоббируют создание в Эстонии атомной электростанции. Хотя строительство станции может начаться только через десять лет, с местными самоуправлениями уже ведутся разговоры, чтобы обсудить, где ее построить.

В более долгосрочной перспективе Fermi Energia хочет построить модульную, небольшую в глобальном масштабе, атомную электростанцию мощностью до 300 мегаватт. Предполагается, что такая станция сможет покрывать около четверти общего потребления энергии в стране и способствовать, по словам разработчиков, достижению климатических целей, а также обеспечению энергетической безопасности Эстонии и повышению независимости государства. Согласно заказанному компанией и проведенному в феврале фирмой Kantar Emor опросу, 58% эстонцев скорее поддерживают ядерную энергетику.

Согласно видению авторов идеи, подготовительные работы могут занять до десяти лет, а первые сваи будут вбиты в землю к 2030 году. Но найти место, где расположится электростанция стоимостью примерно в миллиард евро, нужно гораздо раньше. Однако в маленькой стране, где действуют многочисленные природоохранные ограничения, таких мест не так много.

До настоящего времени компания в основном посещала руководителей волости Виру-Нигула в Северной Эстонии. Это место кажется подходящим для разработчиков. Они уже встретились с жителями муниципалитета и даже свозили связанных с местным самоуправлением людей в Финляндию для знакомства с атомной электростанцией в Олкилуото.