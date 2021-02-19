Строительство лаздинайского бассейна

Строительство вильнюсского бассейна в микрорайоне Лаздинай продолжит новый подрядчик – конкурс выиграло АО Panevėžio statybos trestas. Договор с подрядчиком планируется подписать в ближайшее время, строительство бассейна должно быть завершено в начале 2022 года, сообщает Вильнюсское самоуправление.
На данный момент выполнено около 40% работ по возведению бассейна, планируется, что строительство оставшейся части может занять 8-9 месяцев. При смене подрядчика стоимость проекта существенно не изменится и составит чуть более 20 млн евро.
50-метровый бассейн с восемью дорожками будет предназначен для плавания, а 25-метровый — для прыжков в воду. В многофункциональном центре будет не только бассейн, но и тренажерные залы, банный комплекс. Будет оборудовано 1200 зрительских мест. Посетителей ждут современные раздевалки и душевые, а также парковка на 105 мест. В бассейне будет система подъемного дна, позволяющая видоизменять пространство, т.е. глубину и объем.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt