Строительство лаздинайского бассейна

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Строительство вильнюсского бассейна в микрорайоне Лаздинай продолжит новый подрядчик – конкурс выиграло АО Panevėžio statybos trestas. Договор с подрядчиком планируется подписать в ближайшее время, строительство бассейна должно быть завершено в начале 2022 года, сообщает Вильнюсское самоуправление.

На данный момент выполнено около 40% работ по возведению бассейна, планируется, что строительство оставшейся части может занять 8-9 месяцев. При смене подрядчика стоимость проекта существенно не изменится и составит чуть более 20 млн евро.