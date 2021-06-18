Строительство ограждения на границе с Беларусью было бы тратой времени – И. Шимоните

«Есть современные технологии, которые внедряются, мы ускоряем их внедрение, и стараемся завершить в следующем году. Если какие-то другие меры на конкретных участках могли бы быть реализованы и такие участки есть, то тогда они и будут реализованы, но точно не могу обещать, что мы возведем каменное ограждение», – добавила она.

В среду глава МВД Агне Билотайте заявила в интервью LRT, что министерство и другие ведомства рассматривают возможность установления ограждения на границе с Беларусью, его стоимость может достигать 15 млн евро.

Протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 678,8 километра, сейчас ограждение установлено на участке в 78 километров, система видеонаблюдения покрывает 39% протяженности границы.

В этом году в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть почти 400 нелегальных мигрантов, в основном это были граждане Ирака. Это количество в пять раз больше, чем за весь 2020 год.