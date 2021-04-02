Строительство Польского Дома культуры и студии TVP Wilno

Фото Citify.eu

Администрация Вильнюсского городского самоуправления выдала разрешение на строительство пристройки к Польскому Дому культуры. Новое помещение будет оборудовано гостиничными номерами, сценой и помещениями для деятельности польского телевидения TVP Wilno (TVP Vilnius).

Главный вход в здание будет перенесен с ул. Наугардуко на более оживленную улицу Кауно. На первом этаже будет кафе и вестибюль гостиницы, при необходимости будет открыт дополнительный вход в кафе. Также на первом этаже будет гостиница на 30 номеров, на втором этаже — комнаты для персонала, подсобные помещения, игровая комната, тренажерный зал и камера хранения багажа. На третьем и четвертом этажах разместятся: универсальный конференц-зал и театральный зал, телестудия, вспомогательные и технические помещения. Проектом предусмотрено устройство подземной автостоянки на 48 парковочных мест.

Планируется, что строительство пристройки Польского Дома культуры начнется в этом году. Работы планируется завершить в 2022 году. Предполагается, что телестудия в новом помещении заработает с 2023 года. Польский Дом культуры был основан в 2001 году. Целью одного из крупнейших польских учреждений в Литве является организация культурной жизни польской общины. Приоритетными направлениями деятельности центра являются культурное просвещение, популяризация польской литературы и искусства среди жителей Вильнюсского региона, поддержка местных художественных и культурных мероприятий. Другой важной задачей этого учреждения является культивирование региональных традиций и фольклора. В настоящее время в Польском Доме культуры действует более 30 общественных организаций.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ