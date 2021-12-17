Строителям – специальные коды

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

С нового года в Литве у строителей должны быть специальные коды, подтверждающие, что они работают легально. У всех работников этого сектора должен быть специальный код, который можно получить через систему Фонда социального страхования (Содры).

В этом коде будет следующая информация: имя и фамилия, дата социального страхования, код юридического лица/ работодателя, название места работы. Цель введения такого порядка — снижение числа нелегалов в строительном секторе, акцентирует Министерство социальной защиты и труда. «Строительство — один из крупнейших секторов теневых операций в Литве. Код строителя облегчит идентификацию физического лица, работающего на строительной площадке», — отметил Витаутас Шилинскас, заместитель министра социальной защиты и труда.

Проверять наличие кода будут отвечающие за это ведомства: Государственная инспекция по труду, Государственная налоговая инспекция, полиция, работодатель, отвечающая за строительство компания или уполномоченное им лицо. Если у работника не будет кода, штраф получит и он, и работодатель. Работнику без кода грозит штраф 50-150, за повторное нарушение — 150-250 евро.