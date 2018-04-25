Стройку СП-2 планируют возобновить

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Строительство трубопровода «Северный поток — 2» будет продолжено в начале декабря после примерно годичной паузы. Об этом сообщила в субботу радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

По информации NDR, управление водных путей и судоходства в Штральзунде призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море в связи с началом 5 декабря там строительных работ. Как отмечает радиостанция, именно в данном районе заканчиваются две ветки будущих трубопроводов, которые ведут от точки выхода на берег «Северного потока — 2» — станции в Лубмине — в Балтийское море.

В Nord Stream 2 AG отметили NDR, что концы трубопроводов поднимут со дна моря и проложат еще 2,6 км будущей газовой трассы. Обычно такой отрезок прокладывается за 1-2 дня, уточняет радиостанция. На данный момент необходимо проложить всего около 75 км, чтобы соединить нитки трубопровода. Другие подробности не приводятся. Какое судно будет проводить работы, не сообщается.