Субсидий для компаний, связанных с Беларусью, не будет – А. Армонайте

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Субсидий для литовских компаний, у которых тесные связи с Беларусью и для которых возникают риски из-за политической ситуации в соседней стране и обострившихся отношений с Литвой, не будет, заявила министр экономики и инноваций.

Аушрине Армонайте заявила, что для работающего в Беларуси бизнеса не новость, что это государство-автократия, поэтому компании взяли на себя риск работать в такой стране.

«Это риск, который был принят. Естественно, что риск проявляется с одной или с другой стороны», — заявила радиостанции LRT radijas А. Армонайте.