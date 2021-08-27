Субсидий не будет

Субсидий для литовских компаний, у которых тесные связи с Беларусью и для которых возникают риски из-за политической ситуации в соседней стране и обострившихся отношений с Литвой, не будет, заявила министр экономики и инноваций.
Аушрине Армонайте заявила, что для работающего в Беларуси бизнеса не новость, что это государство-автократия, поэтому компании взяли на себя риск работать в такой стране.
«Они взяли на себя этот риск. Естественно, что рискует одна или другая сторона», – заявила радиостанции LRT radijas А. Армонайте.
Некоторым компаниям, у которых тесные связи с Беларусью, не хватает оборотных средств, поэтому государство ищет финансовые инструменты для помощи.
«Однако ни о каких субсидиях не может быть и речи. Мы понимаем, что возникли трудности, надеемся, что это временно, но, если ведешь бизнес с Беларусью, ты знаешь, что делаешь», – подчеркнула она.
Министр отметила, что Литве важно диверсифицировать рынки, чтобы меньше зависеть от одного поставщика сырья или одного рынка сбыта.
Информация «ЛК», BNS