Субсидий не будет

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Субсидий для литовских компаний, у которых тесные связи с Беларусью и для которых возникают риски из-за политической ситуации в соседней стране и обострившихся отношений с Литвой, не будет, заявила министр экономики и инноваций.

Аушрине Армонайте заявила, что для работающего в Беларуси бизнеса не новость, что это государство-автократия, поэтому компании взяли на себя риск работать в такой стране.

«Они взяли на себя этот риск. Естественно, что рискует одна или другая сторона», – заявила радиостанции LRT radijas А. Армонайте.