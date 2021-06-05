Суд: аукцион медного лома Игналинской АЭС недействителен

Однако суд отклонил просьбу прокуроров и ИАЭС отменить подписанный в октябре 2014 года ИАЭС и Sypra договор купли-продажи выигранных на аукционе 2 тыс. тонн медных конденсаторных трубок, а также более поздние дополнительные соглашения.

Согласно материалам дела, в аукционе участвовали два предприятия — Sypra и Norvesta, а победителем была объявлена Sypra, предложившая начальную цену 2,7 тыс. литов за тонну. Когда оказалось, что из-за слишком сильной загрязненности Sypra не может вывезти трубки в Германию, компания с ИАЭС в сентября 2015 года подписали дополнительное соглашение об их дезактивации в помещениях станции — было очищено 157 тонн медных трубок.

В конце 2017 года Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) признал, что, участвуя в аукционе ИАЭС, Norvesta и Sypra заключили картельное соглашение, поэтому СК оштрафовал их на 27,5 тыс. евро и на 27,1 тыс. евро соответственно. Суды впоследствии подтвердили факт картельного соглашения.

ПОС отметил, что решения СК и судов, а также установленные в них факты имеют преюдиционную силу при рассмотрении иска о признании аукциона недействительным.

«Аукцион недействителен, так как он проводился, руководствуясь не принципом конкуренции, а предварительным соглашением хозяйствующих субъектов. (…) Sypra и Norvesta, точнее, ее единственный акционер и руководитель, прикладывали все усилия, чтобы не позволить другим участникам рынка участвовать в аукционе — согласовывали все усилия и между собой, и с работником ИАЭС Л. П., который и был организатором аукциона», — говорится в определении ПОС.

ПОС указал, что после признания аукциона недействительным должны стать ничтожными и договоры Sypra и ИАЭС, однако это будет противоречить общественному интересу.

Решение ПОС в течение 30 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде.