Суд ЕС ограничил доступ служб безопасности к личным данным

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Европейский суд юстиции в Люксембурге ограничил доступ служб безопасности к сбору личных данных, допустив исключения в случае, «если государство столкнулось с серьезной угрозой национальной безопасности». Об этом говорится в опубликованном во вторник постановлении суда, передает ТАСС.

«Суд подтверждает, что законодательство ЕС исключает национальное законодательство, требующее от поставщика услуг электронной связи выполнять общие и неизбирательные передачу или хранение данных с целью борьбы с преступностью или обеспечения национальной безопасности», — отмечается в нем.

При этом суд допускает исключения, если страна-член Евросоюза столкнулась «с серьезной угрозой национальной безопасности». Однако в этом случае хранение и передача данных должны быть ограничены во времени и проходить под надзором суда или независимой профильной структуры, подчеркивает суд.

В документе поясняется, что суд ЕС в Люксембурге рассмотрел этот вопрос и принял соответствующее решение по запросу судов Франции, Бельгии и Великобритании.