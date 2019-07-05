Суд ЕС поддержал Литву в деле о российском телеканале

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Европейский суд справедливости (ЕСС) объявил в четверг, что Литва не нарушила законы Сообщества, за разжигание ненависти ограничивая российское телевизионное вещание .

«Базируясь на основах общественного порядка, таких как борьба с разжиганием ненависти, государство-член может наложить обязательство временно транслировать или ретранслировать телевизионную программу другого государства-члена только в телевизионных пакетах, распространяемых за дополнительную плату», — указал суд в Люксембурге.

Дело попало в суд ЕС после того как в 2016 году по решению литовских властей оператора NTV Mir Lithuania обязали перейти на пакеты платного телевидения.

Затем Комиссия Литовского радио и телевидения обнаружила, что по российскому телевидению была распространена ложная информация о коллаборационизме литовцев и латышей в Холокосте, а также навязывается мысль, будто власти стран Балтии угрожают русскоязычному меньшинству.

После получения разъяснения суда ЕСС решение по делу будет принято Вильнюсским окружным административным судом.