Суд ЕС вынес решение по делу университета Сороса

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Суд Евросоюза признал противоправными внесенные Венгрией изменения в законодательство, делающие невозможной работу Центральноевропейского университета Джорджа Сороса. Об этом сообщает пресс-служба суда во вторник, 6 октября.

В решении по делу Еврокомиссия против Венгрии Большая палата суда поддержала иск о невыполнении обязательств, предъявленный Венгрии Еврокомиссией.

«Условия, введенные Венгрией для иностранных высших учебных заведений, осуществляющих свою деятельность на ее территории, несовместимы с законодательством ЕС», — сказано в решении суда.

Как постановил суд, поставив осуществление в стране образовательной деятельности в зависимость от наличия международного договора между Венгрией и третьей страной, в которой находится соответствующее учебное заведение, Венгрия не выполнила обязательства относительно национального режима, предусмотренные Генеральным соглашением по торговле услугами, заключенным в рамках ВТО.

Кроме того, требование противоречит положениям Хартии основных прав Европейского Союза, касающимся академической свободы, свободы основывать высшие учебные заведения и свободы вести предпринимательскую деятельность.

Напомним, в июне 2018 года парламент Венгрии одобрил пакет законопроектов «Стоп Сорос», который, в частности, вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам.