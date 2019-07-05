Суд Европейского союза вынес очередной приговор против Венгрии

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Суд Европейского союза (CJEU) постановил, что ограничения правительства Венгрии в отношении инвесторов в сельхозугодья из других стран Европейского союза нарушают основные права, закрепленные в законодательстве ЕС.

Как передает АЗЕРТАДЖ, эта новость прозвучала сегодня в главной новостной телевизионной программе страны на канале М1. Решение суда, как сообщается, обжалованию не подлежит.

В постановлении суда говорится: «Аннулируя права узуфрукта на сельскохозяйственные земли на своей территории, которые прямо или косвенно принадлежат гражданам других государств-членов ЕС, Венгрия не выполнила свои обязательства, вытекающие из принципа свободного движения капитала и права собственности, гарантированного Хартией основных прав Европейского союза. Лишение собственности по оспариваемым венгерским правилам не может быть оправдано на том основании, что это отвечает общественным интересам. Также отсутствуют какие-либо договоренности о своевременной выплате справедливой компенсации».

Напомним, что два года назазд Еврокомиссия подала иск против Венгрию из-за того, что та приняла ограничительный закон для иностранных инвесторов на сельскохозяйственные земли. Принятый закон отменял заключенные иностранными инвесторами так называемые, «узуфруктовые права» — контракты, дающие право использовать имущество и получать от него прибыль.

Первоначальные контракты подлежали 20-летнему переходному периоду, что означало, что контракты должны были закончиться 1 января 2033 года. Однако новый закон сократил этот срок, то есть контракты инвесторов были расторгнуты 1 мая 2014 года без компенсации.

Теперь эти действия признаны недействительными.

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