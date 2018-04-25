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Суд Италии разрешил выращивать дома немного конопли

  • Фото BFL /Вигинтаса Скарайтиса

Верховный суд Италии разрешил гражданам выращивать каннабис дома в небольших количества.

Кассационный суд постановил, что не следует считать преступлением выращивание наркотических средств «в небольших количества, выращиваемые дома, исключительного для собственного использования». 

Решение было принято 19 декабря, но осталось незамеченным до четверга, когда об этом сообщили итальянские информационные агентства. Информация вызвала бурную политическую дискуссию по поводу употребления каннабиса в Италии. «Суд открыл путь, теперь дело за нами», — сказал Маттео Мантеро, сенатор от Движения 5 звезд, выступающего за легализацию каннабиса. 

Он представил поправку к бюджету 2020 года, которой предусмотрена легализация и регулирование внутреннего потребления каннабиса. Но ее отклонил спикер сената от консервативной партии Сильвио Берлускони Forza Italia. «Наркотики наносят вред, забудьте о том, чтобы выращивать их или покупать в магазинах», — сказал в своем заявлении лидер партии Лига Маттео Сальвини. 

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Маурицио Гаспарри, сенатор от Forza Italia, которая является союзником Лиги, заявил, что первый закон, который будет утвержден правоцентристской коалицией, если она придет к власти, «отменит абсурдный приговор суда». 

Три года назад в Италии узаконили употребление каннабиса с содержанием психотропного активного ингредиента (ТГК) ниже 0,6 процента.

korrespondent.net

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