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Суд изменил меры интенсивного надзора, назначенные А. Палецкису

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Суд изменил меры интенсивного надзора, назначенные А. Палецкису

Nuotrauka Algirdas Paleckis/ facebook.com

В понедельник Шяуляйский окружной суд (ШОС) смягчил меру пресечения в отношении обвиняемого в шпионаже бывшего политика Альгирдаса Палецкиса  – условия интенсивного надзора.

Как сообщил BNS представитель суда Витаутас Йончас, А. Палецкиса обязали находиться по месту своего проживания в Вильнюсе с 17 часов до 7 часов утра, не покидать пределов Вильнюса, за исключением случаев, связанных с участием в судебных заседаниях. 

Сменив  меры пресечения, назначенные 6 апреля Апелляционным судом, Шяуляйский окружной суд учел то, что обвиняемому вообще было запрещено выходить из дома, даже в лечебное учреждение или для встречи с адвокатами, а в деле нет данных в пользу того, что он каким-либо образом нарушал условия меры пресечения.

Суд также отметил, что А. Палецкису назначены еще две меры пресечения – залог в 50 тыс. евро и изъятие личных документов. 

В рамках этого судебного процесса продолжается опрос обвиняемых. 

А. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. 

Апелляционный суд Литвы в начале марта назначил рассмотрение дела в Шяуляй после того, как ранее от дела взял самоотвод Вильнюсский окружной суд. 

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку. 

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов. 

Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей. 

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