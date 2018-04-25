Суд: конкурс нацстадиона в Вильнюсе может быть продолжен

Решение Вильнюсского окружного суда может быть обжаловано в Апелляционном суде. Временный руководитель СПЗ Йовита Петкувене сказала BNS, что постановление рассматривается, и вероятно будет обжаловано.

Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис выразил BNS надежду на то, что город сможет подписать договор и еще в этом году начать работы.

После длившихся несколько лет конкурсных процедур договор концессии на 156 млн евро мэрия планировала подписать договор с победителем конкурса Axis industries и финансистом проекта Baltcap еще в марте. Его одобрил как совет самоуправления, так и правительство.

Однако в марте СПЗ не разрешил подписать договор. Его подписание было остановлено по просьбе Генпрокуратуры и Службы финансовых расследований, чтобы выяснить, обосновано и законно ли повышение стоимости концессии после переговоров.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимаются с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, но его пришлось остановить из-за прекращения финансирования.