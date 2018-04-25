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Суд Литвы смягчил наказания шпионившим в пользу России бывшим военным

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Суд Литвы смягчил наказания шпионившим в пользу России бывшим военным

Фото pixabay.com

Во вторник Литовский Апелляционный  суд (ЛАС) планирует объявить решение по вопросу смягчения наказания литовскому военному, подозреваемому в шпионаже в пользу России.

Жалобу по делу подал один из осужденных, просящий смягчить наказание. 

«Мы обжалуем, потому что не было организованной группы, и соответственно, наказание должно сократиться», – сказал BNS адвокат осужденного Адомас Лютвинскас. 

В июне этого года Шяуляйский окружной суд признал двух лиц виновными в шпионаже в пользу России и наказал их четырьмя годами и девятью месяцами лишения свободы. 

Один из них до задержания работал на Авиабазе ВВС Литвы под Шяуляй, а второй был уже военным запаса. 

Оба осужденных признали вину во время рассмотрения дела. 

Согласном материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.

Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.

Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года после того, как правоохрана получила информацию литовской разведки о зафиксированной передаче данных иностранному разведывательному ведомству и о подозрениях в шпионаже.

Апелляционный суд Литвы смягчил наказания шпионившим в пользу России бывшим военным

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник смягчил наказание бывшим военным, шпионившим в пользу России.

Шяуляйский окружной суд (ШОС) приговорил Юрия Миронова и Казимераса Рупшиса к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы каждого, однако АСЛ смягчил наказания для Ю. Миронова до четырех лет, а К. Рупшису – до четырех лет и шести месяцев.

Судья АСЛ Юстас Намавичюс сказал, что наказания смягчены после отмены части решения окружного суда о том, что осужденные действовали в составе организованной группировки.

«(Суд – BNS) снял признак организованной группировки, мотивировал тем, что зарубежная разведывательная организация и так является организованной», – сказал BNS прокурор Редас Савицкас.

Он сказал, что по этой причине не нужно дополнительно инкриминировать организованную группу.

По словам прокурора, Ю. Миронов признан помощником в шпионаже, а К. Рупшис остался основным шпионом.

BNS
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