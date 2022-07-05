Суд Литвы оставил в силе наказание Грейчюсу в 4 года лишения свободы за шпионаж

После заседания Апелляционного суда приговор вступил в силу, однако еще может быть обжалован в Верховном суде Литвы.

12 ноября прошлого года Клайпедский окружной суд приговорил не признавшего себя виновным Грейчюса к четырем годам лишения свободы, а признавшего себя виновным Миндаугаса Туникайтиса — к полутора годам.

Один лишь Грейчюс обжаловал приговор, он просил отменить приговор окружного суда и оправдать его.

Пока приговор не вступал в силу, мужчина находился на свободе, он находится под интенсивным надзором — носил браслет на ноге.

Апелляционный суд, рассмотревший дело Грейчюса, опросил свидетелей, заслушал высказывания сторон.

Оба гражданина Литвы обвинялись в сотрудничестве с Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и выполнении ее заданий по сбору интересующей разведку информации в Литве. Они не были знакомы друг с другом, но были связаны с одним и тем же агентом ФСБ, действовавшим в Калининградской области. Оба обвиняемых собирали информацию и передавали ее за вознаграждение.

Согласно данным дела, Туникайтис жил на границе с Калининградской областью Российской Федерации, постоянно ездил туда, где его встречал и, по утверждению Клайпедского окружного суда, «рафинированно вербовал» сотрудник ФСБ. Гражданин Литвы почти шесть лет наблюдал, фотографировал и снимал объекты, находил информацию на интернет-сайтах или узнавал ее у других лиц.

Приговор обжаловал только Грейчюс, он просил отменить приговор окружного суда и оправдать его.

Пока приговор не вступал в силу, мужчина находился на свободе, он находится под интенсивным надзором — носил браслет на ноге, у него были изъяты документы и взята подписка о невыезде. Грейчюс находился под арестом три месяца во время досудебного расследования в марте — июне 2020 года.

Апелляционный суд, рассмотревший дело Грейчюса, опросил свидетелей, заслушал высказывания сторон.

«Суд первой инстанции изучил и оценил доказательства, не нарушив требований Уголовно-процессуального кодекса, правильно установил обстоятельства преступления и должным образом применил закон», — заявила в ходе заседания судья Поцене.

Коллегия судей Апелляционного суда Литвы, рассматривавшая дело, подчеркнула, что предметом шпионажа могут быть и сведения, не являющиеся государственной тайной, но которыми интересуется иностранная разведка, то есть которые заказал собрать представитель иностранной разведки или уполномоченное им лицо.

«Это может быть не только служебная, коммерческая, профессиональная тайна, но и совершенно несекретная информация или данные», — говорится в сообщении суда.

По утверждению суда, действуя вместе с представителем российской разведки, Грейчюс почти четыре года организовывал мероприятия, которые полностью или частично финансировал представитель российской разведки, фотографировал или снимал сами мероприятия и участвовавших в них лиц, собирал связанную с этими мероприятиями информацию, публиковал ее в литовских СМИ, а собранную информацию договоренным способом передавал представителю российской разведки.

Подсудимый во время судебного процесса в суде первой инстанции отрицал инкриминируемое ему уголовное преступление, однако суд, оценив собранные по делу доказательства, пришел к выводу, что его вина в шпионаже доказана.

В апелляционной жалобе Грейчюс не отрицал, что по просьбе представителя российской разведки Петра Чагина, который использовал личность Пятраса Тарашкявичюса для проведения разведывательных операций, он собирал и передавал ему информацию об организованных им мероприятиях, фотографии с людьми, участвовавшими в мероприятиях, и с лицами, наблюдавшими за ними, видеоматериалы и статьи об этих событиях.

Согласно данным дела, Грейчюс также собирал информацию, связанную с номерами телефонов граждан Литвы и Латвии, переснятый из публичного пространства видеорепортаж о судебном процессе над членом Клайпедского городского совета, политиком Вячеславом Титовым в Клайпедском участковом суде, сведения о сотрудниках Департамента госбезопасности (ДГБ) (номер мобильного телефона, цвет и модель автомобиля, на котором прибыл сотрудник ДГБ), сведения об опросах, проведенных сотрудниками ДГБ.

«У суда не возникло сомнений в надежности представленных ДГБ данных, подтверждающих, что гражданин Российской Федерации Чагин являлся сотрудником Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Калининградской области, выполнявшим задачу этого государства, которое стремится влиять на происходящие в Литве общественно-политические процессы, по сбору сведений, представляющих интерес для разведки Российской Федерации в Литве», — утверждает Апелляционный суд.

«Все изученные фактические данные дела несомненно подтверждают, что Грейчюс прекрасно осознавал, что собирает и передает интересующие иностранную разведку сведения, к чему он и стремился, то есть он действовал с прямым умыслом», — констатировала судейская коллегия.

По мнению судейской коллегии, суд первой инстанции, оценив обстоятельства, имеющие значение для индивидуализации наказания Грейчюса, назначил ему справедливое наказание за совершение преступления.

Суд также обратил внимание, что Грейчюс предоставлял информацию иностранной разведке и тогда, когда ДГБ предупредил его.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено