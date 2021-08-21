Суд: M. Марцинкявичюс должен возместить комании Vilniaus prekybai 81 млн евро ущерба

Решение Апелляционного суда вступило в силу сразу, однако в течение трех месяцев его можно обжаловать в Верховный суд.

В мае 2016 года Vilniaus prekyba более чем за 400 млн евро приобрела у мальтийской Relvit торговые центры Akropolis и компании Akropolis group, Akropolis Real Estate и Nikola Mushanov projektas, владеющие иным недвижимым имуществом. Vilniaus prekyba хотела приобрести упомянутые торговые центры еще в 2015 году, однако М. Марцинкявичюс в судах пытался остановить сделку, объясняя, что ему не предоставили достаточно информации, которая бы помогла ему определиться при голосовании.

По данным Vilniaus prekyba, в связи с действиями М. Марцинкявичюса сделка затянулась более чем на год, за это время рыночная стоимость торговых центров значительно выросла, поэтому Vilniaus prekyba пришлось заплатить за них на 81,2 млн евро больше, чем было согласовано раньше.

Верховный суд Литвы в декабре 2019 года не подлежащим обжалованию приговором констатировал, что М. Марцинкявичюс незаконно и нечестно просил остановить сделку продажу ТЦ-ов Akropolis. Тогда Верховный суд аннулировал не благоприятные для Vilniaus prekyba решения Вильнюсского окружного и Апелляционного судов, обязан суд первой инстанции заново рассмотреть вопрос об ущербе, нанесенном М. Марцинкявичюсом.

М. Марцинкявичюс, владеющий более 10% акций в компаниях группы Vilniaus prekyba несколько лет конфликтует с основным акционером группы Нериюсом Нумой (бывший Нумавичюс), предприниматели непосредственно и косвенным образом подали несколько исков друг против друга в литовских судах.