Суд над белорусским блогером Тихановским начнется 24 июня в СИЗО Гомеля

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Судебный процесс по уголовному делу белорусского блогера Сергея Тихановского и его соратников, обвиняемых в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов в стране, начнется 24 июня в следственном изоляторе в Гомеле. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Гомельском областном суде.

«Уголовное дело 24 июня начнет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда. Процесс будет проходить в закрытом судебном заседании в СИЗО №3 Гомеля», — отметили в областном суде.