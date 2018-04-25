Суд наказал жителя Вильнюса за публичное отрицание преступлений СССР

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В среду Генпрокуратура Литвы сообщила, что Каунасский окружной суд назначил в виде наказания жителю Вильнюса Гедрюсу Шарканасу, обвиненному в публичном отрицании преступлений СССР против Литовской Республики и в грубом их принижении, ограничение свободы сроком на 10 месяцев.

Мужчину обязали начать работать и зарегистрироваться на бирже труда, в период ограничения свободы он также должен будет безвозмездно проработать 40 часов в учреждениях здравоохранения, опеки и патронажа, или в неправительственных организациях.

Суд указал осужденному удалить с администрируемого им интернет-сайта статьи, в которых отрицаются или грубо принижаются преступления СССР в отношении Литовской Республики или ее жителей.

Судейская коллегия, рассматривавшая дело, констатировала, что в 2013 году на администрируемом Г. Шарканасом интернет-сайте он публиковал статьи, целью которых было принизить нынешнюю Литовскую Республику как государство, представив его как ничтожное и в негативных красках.

Суд указал, что публикациями в публичном пространстве обвиняемый искажал исторические факты и принижал действия партизан в борьбе с советской оккупацией, и ее значение для Литвы.

В другой опубликованной статье Г. Шарканас в оскорбительном тоне и грубо принижал факт агрессии СССР против Литвы, осуществленной 13 января 1991 года, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные во время агрессии.

Судейская коллегия установила, что эти действия Г. Шарканаса были совершены сознательно и с пониманием опасности собственной деятельности.

Участковый суд города Вильнюса 25 апреля 2018 года оправдал Г. Шарканаса по обвинения в разжигании ненависти и публичного отрицания преступлений СССР против Литовской Республики, в их грубом нарушении. Этот приговор суда обжаловал как обвиняемый, так и государственный обвинитель.

В жалобе на решение суда низшей инстанции Г. Шарканас просил признать выводы суда необоснованными, а прокурор стремился признать подсудимого виновным.

Каунасский окружной суд, рассмотревший дело в апелляционном порядке, частично удовлетворил просьбу прокурора и признал Г. Шарканаса виновным только по поводу отрицания и принижения преступлений СССР в отношении Литвы.