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Суд наказал жителя Вильнюса за публичное отрицание преступлений СССР

Фото pixabay.com

В среду Генпрокуратура Литвы сообщила, что Каунасский окружной суд назначил в виде наказания жителю Вильнюса Гедрюсу Шарканасу, обвиненному в публичном отрицании преступлений СССР против Литовской Республики и в грубом их принижении, ограничение свободы сроком на 10 месяцев.   

Мужчину обязали начать работать и зарегистрироваться на бирже труда, в период ограничения свободы он также должен будет безвозмездно проработать 40 часов в учреждениях здравоохранения, опеки и патронажа, или в неправительственных организациях.  

Суд указал осужденному удалить с администрируемого им интернет-сайта статьи, в которых отрицаются или грубо принижаются преступления СССР в отношении Литовской Республики или ее жителей. 

Судейская коллегия, рассматривавшая дело, констатировала, что в 2013 году на администрируемом Г. Шарканасом интернет-сайте  он публиковал статьи, целью которых было принизить нынешнюю Литовскую Республику как государство, представив его как ничтожное и в негативных красках.  

Суд указал, что публикациями в публичном пространстве обвиняемый искажал исторические факты и принижал действия партизан в борьбе с советской оккупацией, и ее значение для Литвы.

В другой опубликованной статье Г. Шарканас в оскорбительном тоне и грубо принижал факт агрессии СССР против Литвы, осуществленной 13 января 1991 года, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные во время агрессии. 

Судейская коллегия установила, что эти действия Г. Шарканаса были совершены сознательно и с пониманием опасности собственной деятельности. 

Участковый суд города Вильнюса 25 апреля 2018 года оправдал Г. Шарканаса по обвинения в разжигании ненависти и публичного отрицания преступлений СССР против Литовской Республики, в их грубом нарушении. Этот приговор суда обжаловал как обвиняемый, так и государственный обвинитель. 

В жалобе на решение суда низшей инстанции Г. Шарканас просил признать выводы суда необоснованными, а прокурор стремился признать подсудимого виновным. 

Каунасский окружной суд, рассмотревший дело в апелляционном порядке, частично удовлетворил просьбу прокурора и признал Г. Шарканаса виновным только по поводу отрицания и принижения преступлений СССР в отношении Литвы. 

Суд наказал жителя Вильнюса за публичное отрицание преступлений СССР

  1. Василий :

    Я очень уважаю господина Гедрюса Шарканаса за его личное мнение. Он прожил хорошую жизнь и может сравнивать, и делать личные выводы. У литовцев всегда были свои отличающиеся от других выводы!!! Этим они гордились и их за это уважали. Нашу жизнь поменяли, было и есть много желающих поруководить… Что получилось и счастлив ли народ может делать каждый человек. В этом и есть свобода!!! Т.ч. я не одобряю мнение Каунасского окружного суда. Бог им судья!!!

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