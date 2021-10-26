Суд Нидерландов признал Скифское золото украинским

Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, сообщает ТАСС.

Соответствующие решение огласила во вторник председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен.

По ее словам, данные объекты «являются частью культурного наследия Украины» и «должны быть переданы украинской стороне».

Напомним, в начале 2014 года коллекция скифского золота была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Речь идет о коллекции уникальных археологических сокровищ: оружие, драгоценные камни, ценные китайские лакированные шкатулки, золотые украшения скифов. Один из драгоценных экземпляров выставки – древний скифский шлем, которому свыше 2,4 тыс. лет. Стоимость всей экспозиции оценивается свыше миллиона евро.