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Суд объявит решение по спору об увольнении экс-судьи Э. Лаужикаса

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Во вторник Вильнюсский окружной суд объявит решение по гражданскому делу об увольнении с должности судьи Верховного суда Литвы Эгидиюса Лаужикаса в связи с тем, что он принизил судейское звание. 

В иске Э. Лаужикас добивался признания незаконными постановлений Судейского совета по совету президенту об его увольнении, последовавший из этого президентский декрет и постановление сейм об его увольнении и их отмены. 

Бывший судья утверждает, что не нарушал ни законов, ни судейской этики, и утверждает, что в представленных прокуратурой материалах досудебного расследования нет никаких подтверждающих это данных, поэтому орган судейского самоуправления, президент и сейм не имели никаких оснований для его увольнения. 

Э. Лаужикас и его защитники также оспаривают и сам процесс увольнения – по их утверждению, тогда были нарушены его права на надлежащий судебный процесс и законную судебную защиту, была попрана презумпция невиновности.

Дело рассматривалось в письменном порядке в Вильнюсском окружном суде. В качестве ответчиков были привлечены сейм, президент и Судейский совет. 

Ответчики утверждают, что процесс увольнения происходил должным образом, а в материалах досудебного расследования было достаточно информации, позволившей президенту и  Судейскому совету усомниться в независимости и беспристрастности Э. Лажикаса, а также решить, что он  своим поведением принизил имя судьи. 

Вильнюсский окружной суд обращался в Конституционный суд, которого просил выяснить, не противоречит ли порядок увольнения судей Конституции, однако КС отказался рассматривать обращение, заявив, что законность процедуры увольнения должен оценивать суд, рассматривающий дело. 

Э. Лаужикас был отстранен от должности судьи Верховного суда в сентябре прошлого года, после того, как ему были предъявлены подозрения по двум эпизодам в деле о судебной коррупции: один из них связан с делом «поместья» Виюнеле, а другой – с делом, засматривавшемся в Главном административном суде Литвы. 

В материалах досудебного расследования отмечается, что Э. Лаужикас обсуждал ход дела с заинтересованными лицами, толерантно относился к обсуждению его возможного вознаграждения за надлежащие решения и пытался влиять на исход другого дела. 

Увольнение с должности также обжаловал обвиняемый по делу о судебной коррупции бывший судья Апелляционного суда Валдимар Бавеян. Это дело также рассматривает Вильнюсский окружной суд. 

В деле о судебной коррупции подозрения предъявлены более чем 50 лицам, среди них – шести адвокатам. Было расследовано боле 110 преступлений.

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