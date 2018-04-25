Суд огласит решение по делу о рекламе Zero live show

Прокурор стремится наказать актеров штрафами в размере 5,46 тыс. евро, а режиссера — в 7,8 тыс. евро. Гособвинитель считает, что поведение этих лиц помешало молитве верующих, вынудило священника прекратить принятие исповеди.

Между тем, актеры и режиссер добиваются полного оправдания.

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Актеры и режиссер осуждены за сознательное препятствование отправлению религиозных обрядов или торжеств во время богослужения в прошлом году в Шальчининкском районе страны.

Досудебное расследование было начато после того, как 15 августа прошлого года, в религиозный праздник Жолине (Вознесения Богоматери — ред.) в костел в местечке Тургяляй зашло трое мужчин, переодетых священниками — актеры Виталий Цололо, Миндаугас Папинигис и Айнис Сторпирштис.

Они стали рассказывать на польском языке о предстоящем в октябре на вильнюсской арене Siemens мероприятии, предлагать и раздавать собравшимся на службу верующим самокрутки.

В обвинительном акте говорится, что организаторы и исполнители рекламной акции намеренно и сознательно готовились помешать отправлению религиозных обрядов в этом костеле, в который ходит много верующих польского происхождения.