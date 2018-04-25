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Суд огласит решение по делу о рекламе Zero live show

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Во вторник Вильнюсский окружной суд планирует объявить решение по делу о рекламе Zero live show.

В октябре прошлого года Шальчининкайская палата  участкового суда Вильнюсского региона наказала штрафами актеров и режиссера в связи с рекламой Zero Live Show в храме, однако освободила их от уголовной ответственности. 

Актеры Виталий Цололо, Миндаугас Папинигис и Айнюс Сторпиштис наказаны штрафами в размере 1 тыс. евро, а режиссер Эмилис Веливис – 2 тыс. евро штрафа.

Это решение обжаловали прокуратура, актеры и режиссер. 

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Прокурор стремится наказать актеров штрафами в размере 5,46 тыс. евро, а режиссера — в 7,8 тыс. евро. Гособвинитель считает, что поведение этих лиц помешало молитве верующих, вынудило священника прекратить принятие исповеди. 

Между тем, актеры и режиссер добиваются полного оправдания. 

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Актеры и режиссер осуждены за сознательное препятствование отправлению религиозных обрядов или торжеств во время богослужения в прошлом году в Шальчининкском районе страны.

Досудебное расследование было начато после того, как 15 августа прошлого года, в религиозный праздник Жолине (Вознесения Богоматери — ред.) в костел в местечке Тургяляй зашло трое мужчин, переодетых священниками —  актеры Виталий Цололо, Миндаугас Папинигис и Айнис Сторпирштис.

Они стали рассказывать на польском языке о предстоящем в октябре на вильнюсской арене Siemens мероприятии, предлагать и раздавать собравшимся на службу верующим самокрутки.

В обвинительном акте говорится, что организаторы и исполнители рекламной акции намеренно и сознательно готовились помешать отправлению религиозных обрядов в этом костеле, в который ходит много верующих польского происхождения.

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