Суд оправдал мужчину, оставившего надписи на улице, где проживает экс-премьер

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Суд оправдал по всем обвинениям Гедиминаса Вайткявичюса, которого подозревали в нанесении надписи на асфальте улицы Упес, где проживает бывший премьер Литвы Саулюс Сквярнялис.

В среду Участковый суд Вильнюсского округа постановил, что бывший советник президента Дали Грибаускайте и бывший советник министра транспорта Рокаса Масюлиса Г. Вайткявичюс полностью оправдан по обвинениям в клевете и нарушении общественного порядка.

Суд постановил, оправдать Г. Вайткявичюса как не совершившего деятельность, имеющую признаки преступления.

«Не было собрано неоспоримых доказательств того, что увидевшие надпись окружающие люди были шокированы, или чтобы это сильно напугало людей, или было остановлено движение» – заявила судья Вайда Синкявичене.

В оглашенном ею оправдательном приговоре говорится, что Г. Вайткявичюс не стремился выразить неуважение к окружению, он пытался выразить свою позицию в общественном месте, гражданское возмущение по поводу возможно непрозрачной истории с укладкой асфальта.

Судья также обратила внимание на то, что дорога не была испорчена настолько, чтобы по ней нельзя было ехать, по этому поводу не подавались гражданские иски, а работы по удалению надписи стоили немногим более 50 евро.

BNS напоминает, что в конце октября 2019 правительство выделило 300 тыс. евро дополнительных средств на приведение в порядок дорог Вильнюсского района, хотя это самоуправление не подавало конкретной заявки, не указывало и запрашиваемой суммы. Портал 15min.lt тогда сообщил, что вся эта сумма была направлена на асфальтирование участка улицы, на которой проживает премьер С. Сквернялис.

Главная комиссия по служебной этике остановила расследование, поскольку не нашла аргументов ни в пользу того, что С. Сквярнялис вступил в конфликт частных и общественных интересов, ни против этого.

Асфальт ул. Упес в Вильнюсском районе был разрисован 10 июня прошлого года, на нем были оставлены надписи «дом воровки» и «Сквярнялис».

Мужчину, разрисовавшего дорожное полотно на месте задержали сотрудники Департамента охраны руководства и передали его полиции.